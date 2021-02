Zeeuwen kunnen kiezen uit bijna dertig partijen, maar de ‘Zeeuwse’ doen niet mee

monnikenwerk ‘Vaccina­tie­de­bat in biblebelt indrukwek­kend zorgvuldig’

30 januari Het is niet zo makkelijk om je irritatie te laten blijken aan ‘iets’ als een virus, het is eenvoudiger om over gevolgen te mopperen of naar ‘iemand’ te wijzen. Wat is er aan de hand? Ach, dat weet u zelf toch ook. De vaccinaties lopen niet. Er zijn prachtige planningen en prikstraten, maar de vaccins ontbreken. Wie heeft schuld? Wie de oplossing?