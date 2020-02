Zeeuwen kopen volop mondkapjes bij bouwmarkten vanwege coronavirus. ‘De schrik zit er in’

Rechters willen naam van hardleerse oplichter openbaar maken

16:31 DEN BOSCH Beroepsoplichter C. den H. (56) uit Veenendaal moet zes jaar de gevangenis in. Het gerechtshof in Den Bosch heeft hem dinsdag veroordeeld voor ‘het overgrote deel’ van de zestig oplichtingszaken waarvoor hij moest voorkomen. De straf is een jaar meer dan de rechtbank in Middelburg in 2017 oplegde. Het gerechtshof wil de naam van de man uiteindelijk publiceren, omdat is gebleken dat hij zeer hardleers is.