Zeeuwen John en Olaf doen mee aan tv-programma Million Dollar Island: twee maanden overleven op een onbewoond eiland

Als hij op vakantie gaat, kiest John meestal voor een luxe all-in resort in Turkije, of op Bali. De hele dag niks doen, 's nachts in een lekker zacht bed slapen, en genieten van overvloedige buffetten. Hoe anders was zijn avontuur in de tropische wildernis: twee maanden lang moest hij zien te overleven op kokosnoten en met minimale middelen. ,,Dat vond ik juist leuk. Ik houd er van om mezelf tot het uiterste te drijven.”

John is sportief: hij doet aan fitness, gaf jarenlang lessen streetdance, en was fanatiek kickbokser. ,,Ik ben ook mentaal sterk. In de sport draait het erom dat je niet opgeeft als je moe bent. Daar word je beter van. Die instelling heeft me geholpen op het eiland.”

Volledig scherm John Hasny uit Tholen tijdens de opnames van het televisieprogramma. © MaxMore Photography.

Polsbandjes van tienduizend euro

In Million Dollar Island moeten honderd Nederlanders twee maanden zien te overleven op een onbewoond tropisch eiland op de Filipijnen. En dat niet alleen: alle deelnemers dragen een polsbandje dat tienduizend euro waard is. Met spellen kunnen ze de bandjes winnen en verliezen. Als iemand afvalt op opgeeft, moet hij zijn bandje aan een andere deelnemer geven. Wie de finale haalt, kan z'n verdiende bandjes omzetten in euro's.

Quote Ik heb een schop onder mijn kont nodig. Door zoiets geks te doen, hoopte ik tijd en rust te vinden om tot mezelf te komen John Hasny (38) uit Tholen, Deelnemer Million Dollar Island

Er staat dus veel geld op het spel, maar dat was voor John niet de reden om mee te doen. ,,Ik wilde iets unieks meemaken.” De Tholenaar probeerde enkele jaren geleden tot drie keer toe om in het programma Expeditie Robinson te komen. Dat lukte niet. ,,Ik ben een gemaksdier. Ik werk al twintig jaar voor dezelfde baas, en ik zou nog wel twintig jaar hetzelfde werk kunnen doen. Ik ben supergelukkig, maar er zit meer in mij. Ik heb een schop onder mijn kont nodig. Door zoiets geks te doen, hoopte ik tijd en rust te vinden om tot mezelf te komen.”

Volledig scherm Olaf Hamelink uit Terneuzen: ,,Je wordt flink op rantsoen gezet. Als ik opstond, viel ik soms bijna om, zo weinig eten was er. Ik had geen energie om kokosnoten te zoeken, of te vissen.” © MaxMore Photography.

Nieuwe uitdaging voor avontuurlijke Olaf

Antwoorden op zulke levensvragen hoefde de 29-jarige Olaf Hamelink niet te zoeken. De Terneuzenaar zwerft al elf jaar over de wereld. ,,Veel deelnemers uit het programma stonden voor de allereerste keer in hun leven stil, en kwamen tot de conclusie dat ze een carrièreswitch wilden. Ik heb alleen maar de bevestiging gekregen dat ik goed op weg ben”, vertelt hij vanuit Goa in India.

Quote Ik ben mijn hele volwassen leven al bezig met avonturen en ervaringen verzamelen. Ik heb altijd geprobeerd mijn vrijheid achterna te gaan Olaf Hamelink (29) uit Terneuzen, Deelnemer Million Dollar Island

Olaf is DJ en organiseert techno-feesten in India. ,,Niet in een club, maar in de natuur. Op een klif, met de zee als achtergrond bijvoorbeeld. En verder geniet ik van het leven. Ik kan met weinig rondkomen.” Olaf noemt zichzelf een avonturier. ,,Ik ben mijn hele volwassen leven al bezig met avonturen en ervaringen verzamelen. Ik heb altijd geprobeerd mijn vrijheid achterna te gaan. Ik ben op mijn achttiende gaan backpacken en heb sindsdien onder andere in San Francisco en Rwanda gewoond.”

Geen energie om kokosnoten te zoeken

Million Dollar Island was voor Olaf de perfecte nieuwe uitdaging. ,,Toen ik een jaar of zes geleden op de Filipijnen was, heb ik al eens aan een visser gevraagd of hij me op een onbewoond eiland wilde droppen. Ik wilde Expeditie Robinson nabootsen. Dat lukte toen niet, maar het is altijd een droom van me gebleven. Nu kon ik het alsnog doen, maar wel met de ‘veiligheid’ van zo'n programma. Dat was het beste van twee werelden.”

Fysiek was het soms zwaar, zegt Olaf. ,,Je wordt flink op rantsoen gezet. Als ik opstond, viel ik soms bijna om, zo weinig eten was er. Ik had geen energie om kokosnoten te zoeken, of te vissen. Maar mentaal ging het goed. Stoppen was geen optie voor mij. Ik wilde per se de finale halen.”

De eerste uitzending van Million Dollar Island is komende zondag te zien op SBS 6, om 21.30 uur. Direct daarna is het ook te zien op Amazon Prime Video, waar ook het napraatprogramma Million Dollar More te bekijken is.

Volledig scherm John Hasny uit Tholen deed mee aan Million Dollar Island: ,,Ik houd er van om mezelf tot het uiterste te drijven.” © Sandra Schimmelpennink