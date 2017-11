Zeeuwen in tweede seizoen van Het Instituut

Na de opnamen had Aad Vlag (62) uit Terneuzen een paar weken nodig om weer tot zichzelf te komen. ,,Ik moest echt afkicken van Het Instituut. Los van grote emoties zoals trouwen en het krijgen van kinderen is dit een van de indrukwekkendste weken van mijn leven geweest."



Bij binnenkomst moesten alle deelnemers hun telefoon inleveren en hun dagelijkse kleding omwisselen voor een blauwe overall, voorzien van hun nummer. ,,Het is al een experiment op zich: zet 100 mensen bij elkaar in een blauw pak", zegt Jochen Bilderbeek (37), die is opgegroeid in Terneuzen. ,,Je hebt alleen elkaar, zit allemaal in hetzelfde schuitje. Dat maakt de groep heel hecht."