Zeeuwen in Marokko gestrand door vliegverbod

Walcherse horeca sluit vrijwillig de deuren na drukke zaterdag: ‘Gezondheid gaat boven economisch belang’

16:20 VEERE - Zaterdag was het opvallend druk in de cafés en restaurants op Walcheren, ondanks het advies van het RIVM om grote groepen te vermijden. Veel Walcherse horecaondernemers vrezen voor de gezondheid van hun gasten én hun eigen omgeving. Steeds meer van hen besluiten niet te wachten op strengere richtlijnen van het RIVM, maar zelf in actie te komen.