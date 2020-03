Zeeuwen in de rij voor drive-in bij fastfoodboulevard Goes: ‘Alles is verder dicht’

Normaal kunnen er 1500 kerkgan­gers in, nu niet meer dan 100. Wat doet dat met een gemeente?

22 maart YERSEKE - Het is een vreemde situatie waaraan de kerkgangers niet kunnen wennen. Want normaal kunnen er 1500 mensen in het gebouw van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke. Maar nu mogen er door de coronacrisis niet meer dan 100 naar binnen. Gezinnen worden nu in alfabetische volgorde uitgenodigd voor de dienst. Vanmorgen waren er 51 kerkgangers, vanmiddag 46 en vanavond 98. De andere gemeenteleden luisterden thuis mee.