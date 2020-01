Zeeuwen in brandend Australië: ‘Je merkt het 's ochtends meteen aan je ademhaling’

Aanrijding op A58 bij Yerseke

11:53 YERSEKE - Door een ongeluk op de A58 in de richting van Bergen op Zoom is er vrijdag rond 11.15 uur een file van negen kilometer ontstaan tussen de afrit Yerseke en knooppunt Markiezaat. Het verkeer moest op het hoogtepunt rekening houden met een half uur extra reistijd. Rond 11.45 uur was de weg weer vrij en loste de file snel op. Over het ongeluk is nog niets bekendgemaakt.