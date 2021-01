Zeeuwen in besneeuwd Madrid: ‘Mensen skiën door de straat’

Spanje wordt geteisterd door uitzonderlijk hevige sneeuwval . Rond de woning van Nina en haar gezin in de buitenwijk Hortaleza ligt een halve meter sneeuw. ,,Mijn dochter van drie verdwijnt erin. We kunnen niet verder dan een halve kilometer van ons huis vandaan komen. Als je naar buiten gaat, moet je uitkijken voor de takken van bomen, want die breken soms zomaar af door de zware sneeuw.”, vertelt Nina. ,,Bussen en treinen rijden niet en het vliegveld is dicht. De straten zijn bevolkt door voetgangers. De meeste winkels zijn ook gesloten. Er is hier in de buurt één bakker open. Daar stond een lange rij, maar we konden nog wat broodjes kopen. Verder doen we het met onze voorraad.”

Nina en haar man Domien zijn opgegroeid in Philippine en Westdorpe. Het stel woont sinds september 2019 in Madrid. Nina is dierenarts werkt er op de Nederlandse ambassade als Landbouwraad. De Nederlandstalige school waar hun twee kinderen op zitten, blijft maandag en dinsdag dicht vanwege de sneeuwval.



,,We zijn vandaag al twee keer naar buiten geweest in onze skipakken. We zijn gaan sleeën en we hebben een sneeuwpop gemaakt. Natuurlijk is dat leuk, maar de situatie in de stad is ernstig. Ik hoorde dat vijftienhonderd mensen vastzaten in hun auto op de snelweg.”