Zeeuwen in 5 jaar tijd 8 miljard euro rijker geworden

VLISSINGEN - De Zeeuwse huishoudens zijn in 5 jaar tijd samen 8 miljard euro rijker geworden. In elk geval op papier, want een groot deel van de gegroeide rijkdom is vooral te danken aan de stijging van de huizenprijzen.

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat particulieren in de provincie vorig jaar een gezamenlijk vermogen hadden van 35,8 miljard euro. Het gaat om het verschil tussen bezittingen (zoals spaargeld en eigen woning) en schulden (zoals hypotheek).

Het Zeeuwse vermogen groeit al jaren. In 2017 was het nog 3 miljard lager, in 2013 zelf 8 miljard euro lager. Dat betekent een toename van 29 procent in 5 jaar. In de meeste andere provincies is dat nóg hoger, vooral doordat de huizenprijzen daar harder zijn gestegen.

Veere

Inwoners van de gemeente Veere zijn binnen Zeeland nog altijd veruit het rijkst. Zij hadden vorig jaar een doorsneevermogen van iets meer dan 200.000 euro. Daarmee staat Veere landelijk op de 16e plaats, van de in totaal 355 gemeenten. De lijst wordt aangevoerd door Bloemendaal, met 337.000 euro, gevolgd door Laren (324.000 euro) en Rozendaal (278.000 euro).

Binnen Zeeland staat Hulst op de tweede plaats (126.000 euro), gevolgd door Kapelle (122.000 euro). In Vlissingen is het doorsneevermogen verreweg het laagst: 18.600 euro. Landelijk zijn er 27 gemeenten waar dat nog lager is, met helemaal onderaan Rotterdam (4300 euro).