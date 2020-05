Zeeuwen houden zich uitstekend aan coronamaatregelen

Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM en de alle GGD’s in Nederland. Er zijn 90.000 mensen ondervraagd, waaronder 2500 Zeeuwen. Onderzocht wordt hoe mensen denken over de maatregelen om corona te bestrijden, waarom ze zich eraan houden en wat de invloed ervan is. De eerste resultaten zijn nu bekend.

Het kost Zeeuwen meer moeite om in de elleboog te niezen of te snuiten in papieren zakdoekjes. Echt lastig wordt het om meer dan tien keer per dag de handen te wassen. Dat doet slechts de helft. Ook afstand houden in een groep van vier of meer doet slechts zes op de tien Zeeuwen. Terwijl bijna iedereen zegt het (heel) erg te vinden om anderen te besmetten. Afstand houden is vooral lastig tijdens het boodschappen doen en op het werk. Bijna alle ondervraagde Zeeuwen geven aan dat mensen dan te dichtbij komen.