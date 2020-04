‘Zeeuwen houden zich goed aan corona-regels’

We pakken de draad weer op

6:30 Op de eerste Bevrijdingsdag die ik me kan herinneren, liep ik rond met in mijn handen een letter W, gemaakt van latjes van de pantograaf van mijn vader. Ik wist toen nog niet wat een pantograaf was, maar ik kende wel de letter W, die was niet alleen van Wim, maar ook van Wilhelmina.