Zeeuwen hamsteren om corona: ‘We hebben tijdig extra voorraad ingeslagen’

Noodopvang voor 350 asielzoe­kers in de Zeelandhal­len

17:27 GOES - De Zeelandhallen in Goes worden opnieuw noodopvang voor asielzoekers. Dat heeft burgemeester Margo Mulder vandaag bekendgemaakt. Goes is bereid daar tussen half maart en half oktober 350 vluchtelingen opvangen. ,,De gemeenteraad moet hier nog wel mee instemmen”, zegt Mulder.