Zeeuwen gezocht voor onderzoek naar uitdrukkingen

Stichting Speelstad Vlissingen werkt door zonder NLDoet: ‘De extra handen waren welkom, maar paniek hebben we niet’

18:01 VLISSINGEN – ,,Is er hélemaal geen rood meer?” Afgezien van dit kleurdilemma, lijkt er weinig aan de hand te zijn bij de loods aan de Vlissingse Berlagestraat. Een groep van zo’n acht vrijwilligers beschildert houten panelen of drinkt even een bekertje koffie. Dat hadden er meer moeten zijn: Stichting Speelstad Vlissingen vroeg via NLDoet hulp bij deze klus. Die actie ging vanwege het coronavirus niet door.