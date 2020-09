Zeeuwen gaan bovengemiddeld vaak scheiden; Vlissingers spannen de kroon

In het kader van de Dag van de Scheiding vandaag bracht Independer scheidingscijfers in kaart en vergeleek deze met met tien jaar geleden. Opvallend is dat het aantal gescheiden inwoners de afgelopen tien jaar in alle Zeeuwse gemeenten toenam. De gemiddelde stijging komt neer op 1,4%. Wel zijn er gemeentelijke verschillen binnen de provincie. De grootste stijging is te zien in Goes (+1,9%), gevolgd door Noord-Beveland (+1,7%) en Kapelle (+1,6%). De kleinste stijging vond de afgelopen tien jaar plaats in Veere (+0,9%).