Zeeuwen doen niet mee aan hysterie rond kerstbomen (en dat is heel verstandig)

monnikenwerk Theater over zieken verzorgen en doden begraven

OVEZANDE - Buiten het ziekenhuis kun je van alles vinden over de 1, 2 of 3G coronacheck, binnen is iedere patiënt met Covid er één die dezelfde optimale behandeling krijgt. Ik las 16 november in de PZC over de hectiek in de Zeeuwse ziekenhuizen. Buiten lijkt het leven te vertragen, wordt er gebakkeleid en veel op de lange baan geschoven. Maar, in Ovezande gaat op 27 november een theatervoorstelling door: alle 7 goed.

20 november