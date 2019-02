Zeeuwen cel in voor oplichting op koopjessites. Rechter: ‘Gebrek aan respect’

GENT - De 21-jarige Middelburger Marijn G. moet 3,5 jaar de cel in voor oplichting van ruim 40 mensen via koopjessites als tweedehands.be en marktplaats.nl. Zijn handlanger Antonius van A. (23) uit Borssele kreeg 25 maanden gevangenisstraf van de rechtbank in Gent.

G. deed zich in 2017 en 2018 voor als koper op tweedehandssites. Bij verkopers thuis deed hij net of hij het geld overschreef via een ABN Amro-app. Maar het geld kwam nooit aan. Sterker nog, terwijl slachtoffers de volgende dag nog braaf wachtten op de overschrijving, had G. hun spullen al verkocht in tweedehandswinkels.

Zo inde hij in totaal 70.000 euro, wat hij allemaal uitgaf met zijn exorbitante levensstijl. Hij gaf eerder voor de rechtbank aan spijt te hebben van zijn daden. Hij wilde schoon schip maken en gaan studeren. De rechtbank was onverbiddelijk en veroordeelde hem tot 3,5 jaar cel.

Gebrek aan respect

“De feiten zijn bijzonder ernstig en getuigen van een gebrek aan respect”, sprak de rechter. Wat ook meetelde was een eerdere veroordeling in Nederland voor soortgelijke oplichting. “En toch breidde hij zijn werkgebied uit naar België.” Om herhaling te voorkomen werd daarom een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd.

Ook zijn handlanger en ‘chauffeur’ Antonius van A., inmiddels woonachtig in Rotterdam, draait de cel in. Hij kreeg 25 maanden. Van A. zei twee weken geleden niet te weten wat G. precies in zijn schild voerde en pleitte onschuldig. Hij werd eerder veroordeeld voor diefstal en mishandeling.

Deurwaarder inschakelen

De gedupeerden hebben recht op schadevergoeding van de Middelburger. De rechtbank verklaarde hun vorderingen gegrond. Het gaat om vergoedingen van duizenden euro's voor onder meer dure fototoestellen, reiskoffers van Louis Vuitton en Apple-computers.

Na afloop van de zitting discussieerden de slachtoffers over de volgende stap. “Een gerechtsdeurwaarder inschakelen?", aldus de één. “Nee, we moeten wachten tot hij zijn straf heeft uitgezeten", zei weer een ander. Ze misten uitleg over hun positie als schuldeisers. Een aanwezige advocaat vertelde dat het in de praktijk lastig blijkt iets van hun geleden schade vergoed te krijgen.