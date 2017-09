Zeeuwen buiten de prijzen bij landelijke miss-verkiezing

Waardig afscheid Breskens 43 op Film by the Sea

22:06 VLISSINGEN - Het aantal Zeeuwse films op Film by the Sea is bescheidener dan voorgaande jaren. De kwaliteit is echter zeker niet minder, getuige de diverse films die afgelopen weekeinde onder grote belangstelling in première gingen. Na 'Gevangen licht' en 'Cor & Henk' van zaterdag waren zondag 'BR-43, een dagboek' en 'Allesbeweegt' voor het eerst te zien.