Zeeuwen bouwen reuzenei in het Haringvliet

Een koolmonoxi­de­ver­gif­ti­ging ligt altijd op de loer

14:08 VLISSINGEN - In Zeeland worden in het stookseizoen tientallen keren per jaar te hoge concentraties koolmonoxide gemeten in woningen. De Veiligheidsregio vraagt deze maand aandacht voor de ‘sluipmoordenaar’, want de symptomen van een CO-vergiftiging lijken precies op die van griep.