Zeeuwen blijven binnen en toeristen blijven weg; lege stranden en verlaten binnensteden

Elders in het land is het op sommige plekken wel druk. Zo vertoeven momenteel veel mensen op de stranden in de regio Haaglanden, ondanks alle voorzorgsmaatregelen. Ook in Zeeland zijn voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo staan er onder meer in Vlissingen dranghekken klaar om kustparkeerplaatsen af te sluiten evenals de opritten naar de Boulevard. Vooralsnog lijkt de inzet daarvan echter nog niet nodig. Ook handhavers, die erop toe zien dat de maatregelen worden nageleefd, lijkt het niet heel druk te hebben. Zo is het in de Schouwse natuurgebieden overal rustig, merkt boswachter Paul Begijn. Toeristen blijven weg, alleen ‘locals’ met hond of kinderwagen lopen een rondje in de gebieden. Verder houden ook mensen in Goes zich goed aan de regels, twittert burgemeester Margo Mulder.

Boven de Kop van Schouwen vliegt de politie met drones om het gebied in de gaten te houden. Natuurmonumenten heeft daar vrijdag toestemming voor gegeven, zolang de drones hoger dan 50 meter blijven in verband met het broedseizoen. In Vlissingen heeft de politie vandaag langs de kust testvluchten uitgevoerd met een drone om te kijken of dit middel ingezet kan worden bij de controles rond de ingestelde noodverordening vanwege het coronavirus.

Volledig scherm Boswachter Paul Begijn heeft t nog nooit zo rustig gezien op de parkeerplaats aan de Adriaan van der Weijdeweg. © Paul Begijn

Ook op de A58 is het rustig. Er rijdt opvallend minder verkeer dan vorig weekend. Op Schouwen-Duiveland, waar het momenteel ook verlaten is, stak burgemeester Rabelink ondernemers vanochtend een hart onder de riem in persoonlijke boodschap op Facebook. Ook riep hij alle Schouwen-Duivelanders daarin nog eens op om de maatregelen in acht te nemen. ,,Ik weet dat de weersvoorspellingen voor aankomend weekend prachtig zijn. Normaal een heerlijk moment om er op uit te trekken. Maar de situatie is niet normaal we zitten samen in een crisis. Dus zorg voor goed voor uzelf, houd rekening met anderen en houd alle maatregelen in acht.”