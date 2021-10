Zeeuwen betrokken bij nieuwe boerenorganisatie: ‘We willen de formatie onder druk zetten’

,,Je moet dit initiatief echt zien naast de bestaande boerenorganisaties”, zegt Hanse. ,,Bij ons kun je geen lid worden. We willen een laagdrempelige organisatie zijn die optreedt namens de boeren. Het enige wat we doen is het uitdragen van boodschappen en daarover in gesprek gaan. Want wat onze sector links en rechts wordt aangedaan, vinden wij niet meer normaal.”

In eerste instantie zetten zij in op twee punten: geen verplichte onteigening en landbouwbeleid op basis van metingen in plaats van modellen. In de initiatiefgroep zitten betrokkenen van uiteenlopende organisaties. ,,We willen de formatie onder druk zetten”, zegt Hanse. ,,We weten dat boeren macht hebben, maar dan moeten we wel samen optrekken en ons niet uiteen laten drijven. Daarom hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We strijden voor één gemeenschappelijk doel: het behoud van de landbouw in Nederland.”