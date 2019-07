Zeeuwen betalen massaal mee aan begrafenis van Sandra uit Goes

Smogalarm voor delen van Zeeland; ‘Blijf bij klachten binnen’

12:06 VLISSINGEN - In delen van Zeeland geldt vandaag een smogalarm. Dat heeft te maken met de vorming van ozon in de lucht. Daardoor wordt de luchtkwaliteit op verschillende plekken ‘zeer slecht’. De verwachting is dat in Zeeland met name de lucht in Reimerswaal ongezond wordt. Maar ook in alle andere regio's zal er zeer veel luchtverontreining zijn. Iedereen kan er last van krijgen, waarschuwt het RIVM.