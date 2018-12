Zeeuwen betalen kerstinkopen vaak met spaarzegels

3,3% koopt spullen voor de feestdagen op afbetaling en 2,7% leent geld van een geldverstrekker of van iemand in de familie, vrienden- of kennissenkring. Een slimme manier van ‘financieren’ voor de feestdagen blijken zegelboekjes te zijn; 4,2% geeft aan dit voor de feestdagen als de belangrijkste manier van financiering te gebruiken