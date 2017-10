Zeeuwen achterop bij beperken restafval

Landelijk nam het afval dat ongescheiden in de kliko of vuilniszak belandt af van 241 kilo in 2008 tot 190 kilo per persoon vorig jaar. In Zeeland was weliswaar ook sprake van een afname, maar minder sterk dan landelijk: van 246 naar 223 kilo per persoon. Alleen in de provincies Zuid-Holland (242 kilo) en Noord-Holland (227 kilo) was er in 2016 per persoon meer huishoudelijk restafval dan in Zeeland.