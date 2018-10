Zeeuw volgt Pechtold op als Tweede Kamerlid: 'Het is een dubbel gevoel'

Dorpsraad Draaibrug vertrouwt gemeentebe­stuur niet meer en heft zichzelf op

14:18 DRAAIBRUG - De Draaibruggeraat, de officieuze dorpsraad van Draaibrug, stopt ermee. Het bestuur heeft geen vertrouwen meer in het Sluise gemeentebestuur, laat drijvende kracht Theo Buijsse weten in een brief aan raadsleden en B en W.