Zeeuw opgelicht voor peperdure schoenen via ‘webshop’ van rapper Joël. Dus ging hij naar zijn huis

Poll Afstand houden in de supermarkt? ‘Ze krioelen allemaal door elkaar!’

9 juni GOES - Ze geeft het ronduit toe. Als Heidie van Remortele uit Wilhelminadorp haast heeft, lukt het in de supermarkt niet altijd om 1,5 meter afstand te houden. ,,Het is heel dubbel, want wanneer mensen te dicht bij mij in de buurt komen, wil ik het liefst zeggen: hou eens afstand.”