Zeeuw filmde aanval cheeta's op Frans gezin: 'In gedachten zie je dat kind al verscheurd worden'

Om de Franse bezoekers te waarschuwen, gebaarden Robin en zijn ouders dat ze terug in de auto moesten. ,,We zwaaiden met onze armen, maar dat hebben ze niet eens gezien. We wilden wel toeteren, maar waren bang dat de jachtluipaarden daar nog agressiever van zouden worden. Je weet niet hoe die beesten reageren. Je doet wat je kan. En dat was niet veel op dat moment. Je gaat ook niet zelf je raam opendraaien en schreeuwen. Alles kan averechts werken."



Het Franse gezin reed verder en familie De Graaf deed hetzelfde. Maar wel direct naar de uitgang. ,,We hadden er helemaal geen zin meer in. We zijn stoïcijns naar huis gereden. We waren stil. Het enige wat we af en toe zeiden was: wat bezielde die lui? Het had zo verschrikkelijk kunnen aflopen."



De filmpjes die Robin maakte, heeft hij later op zijn YouTube-kanaal gezet. ,,Met twee vrienden heb ik een soort humorkanaal. We zetten er allemaal zelfgemaakte filmpjes op die wij grappig vinden. Eigenlijk was dit filmpje helemaal niet bedoeld voor het grote publiek, maar binnen no-time ging het viraal. Inmiddels ben ik de hele dag interviews aan het geven. Er hebben zelfs journalisten uit het buitenland gebeld, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen."