Zeeuw blijft kerstkaart trouw

Plof, klinkt het ergens diep in de oranje postbus. Daar zit al een hoop in, zo te horen. Elly van der Bliek heeft er zojuist een stuk of wat bijgegooid: ,,Met Kerst verstuur ik er elk jaar zeventig, tachtig", schat de Vlissingse. En dat blíjft ze doen, al is de animo om kerstkaarten te versturen landelijk tanende. In 2012 werden er volgens RTL nog 160 kerstkaarten gestuurd, drie jaar later waren het er maar 115 miljoen.

Bij Elly van der Bliek in huis begint twee weken voor Kerstmis de voorpret. Dan komen de lijsten tevoorschijn waarop Elly bijhoudt wie er de afgelopen jaren een gekregen heeft, van wie ze er een heeft terugontvangen, en wat de adressen zijn. ,,Krijg ik iets terug, dan stuur ik het jaar erop zeker een kaart. Slaan ze een jaartje over dan vind ik het ook niet erg maar na twee jaar heb ik toch zoiets van: ik stop ermee." Eigenlijk is een leuk berichtje of een telefoontje al genoeg. ,,Want het gaat mij er niet om dat ik wat terug wil. Voor mij is het belangrijkste de glimlach als ze de envelop openen. Het idee dat je een beetje vreugde hebt kunnen brengen."



Handgeschreven epistel

De kerstgroet is met de komst van apps als Whatsapp, Instagram, Messenger en Snapchat wéér een stuk onpersoonlijker geworden. Met één druk op de knop stuur je tekst, al dan niet verwerkt in een foto of filmpje, naar meerdere adressen. Ongetwijfeld goed gemeend, maar voor mensen als Elly van der Bliek - die normaal gesproken ook twee, drie keer per week een kaartje aan iemand schrijft - gaat er toch niets boven een handgeschreven epistel. ,,Ik hoor ook terug dat mensen dat veel leuker vinden. Een mailtje is leuk, maar zo vluchtig. Kaartjes schrijven is net wat meer moeite, maar ik vind het alleen maar leuk. Voor mij moet een kaart ook echt bij iemand passen. Ook gewone kaarten. Een tijdje geleden was er iemand die ik al héél lang niet gezien had. Ik zocht al een tijd naar een passende kaart, en opeens zag ik hem: een pony met lang haar dat voor zijn ogen hing. 'Ik heb je al heel lang niet gezien!' Kijk, dat kaartje gaat dan speciaal naar die persoon. Ik schrijf ook altijd een handgeschreven boodschap op de kerstkaart. Soms doe ik er ook nog een klein briefje tussen."

Dit jaar heeft Elly voor het eerst kerstpostzegels gekocht van Sandd. Want als grootverbruiker maakt de Vlissingse veelschrijfster ongemerkt toch wel wat kosten. Kerstpostzegels van Sandd kosten 50 cent, die van PostNL 73. ,,Maar de kaarten met een zegel van Sandd erop kan ik alleen afgeven bij Blokker", legt Elly uit. Ook andere servicepunten van Sandd (vaak tabakszaken en tijdschriftwinkels) nemen brieven aan van de PostNL-concurrent.

Ook een primeur voor Elly: dit jaar heeft ze de adressen op stickervellen gedrukt. Keurige zwarte lettertjes op keurige witte vlakjes, wijst ze. De postbode is er ongetwijfeld blij mee. Elly twijfelt. ,,Normaal schreef ik ze altijd met de hand. Dit is toch wat onpersoonlijker." En dat is nou niks voor haar. ,,Persoonlijke aandacht, daar gaat het om. Misschien wat extreem: voor mij is zelfs de postzegel belangrijk. Als het even kan moet die óók passen bij de persoon waar ik aan schrijf!"

Wat kost dat?

- In 2015/2016 werden er zo'n 116 miljoen kerstkaarten verstuurd.

- De markt voor decemberzegels is goed voor een volume van ruim 100 miljoen zegels, geeft Sandd aan.

- PostNL rekent voor de Decemberzegel 2017 0,73 (kaarten tot 50 gram). Een velletje van 20 zegels kost 14,60 euro.

- Met Decemberzegels van PostNL kunnen van 20 november tot en met 6 januari 2018 voordelig kaarten verstuurd worden. Die van 2010 tot en met 2016 kunnen zonder bijplakken nog gebruikt worden.

- Sandd, die dit jaar voor het eerst kerstzegels lanceert, vraagt 50 cent voor kaarten tot 50 gram. Sandd hanteert het voordelige tarief tussen 27 november en 8 januari 2018.

- Vanaf 7 januari moet op kaarten met een Decemberzegel worden bijgeplakt tot het normale tarief. Let er dan wel op dat PostNL vanaf 1 januari het normale tarief verhoogt naar 83 cent tot 20 gram en 1,66 tot 50 gram.