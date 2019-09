Zeespiegelstijging maakt getijdencentrale in Brouwersdam noodzakelijk

Illegale prostitu­tie ontdekt in woning Rilland

16:45 RILLAND - De gemeente Reimerswaal legt een vrouw een bestuurlijke maatregel op, omdat ze zich in haar woning in Rilland prostitueerde. In de APV van de gemeente staat dat in een woning geen seksinrichting of escortbedrijf gevestigd mag zijn. Wat de maatregel inhoudt is nog niet bekend.