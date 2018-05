Zeeschuim en 'groentesoep' door extreme algengroei in Oosterschelde

Man (54) gearres­teerd na vechtpar­tij bij café in Goes

10:14 GOES - Bij een vechtpartij in een café aan de Korte Kerkstraat in Goes is zaterdagavond een 54-jarige man gearresteerd op verdenking van mishandeling. In het café was een woordenwisseling ontstaan omdat een aantal bijstanders hem erop wezen dat hij in het café niet mocht roken. Toen twee mannen de verdachte naar buiten wilden begeleiden kreeg één van hen, een 47-jarige man, een klap in zijn gezicht.