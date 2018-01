Zeer zeldzame Ross'Meeuw gespot in Vlissingen

Zo'n opbrengst voor KiKa maakt alles goed

19:11 DREISCHOR ,,Dit doe ik nooit meer'', zei Christianne van de Velde uit Dreischor toen ze de marathon van New York nog moest gaan lopen. ,,Ik ga meedoen aan de marathon van Berlijn'', zei ze direct nadat ze die loodzware klus in Amerika had geklaard. Een flinke knieblessure dwingt haar nu toch een stapje terug te doen. ,,Maar ik ga door voor KiKa'', zegt ze stellig. Met een Schouwen-Duivelands team doet ze op zondag 24 juni mee aan de KiKa Run in Rotterdam.