Zeer grote brand in loods met caravans langs N57 bij Serooskerke (S), weg afgesloten voor verkeer

Auto volgepakt met 60 kilo aan lachgas in Kruiningen

26 september KRUININGEN - Een 23-jarige man is gisteravond in Kruiningen aangehouden omdat zijn auto volgepakt zat met flessen lachgas. In totaal lagen er 30 hogedruktanks in zijn achterbak, wat neerkomt op 60 kilo lachgas.