Zeelandtheaters: meeste voorstellingen komend seizoen ingehaald

Toen het coronavirus in maart om zich heen greep, moesten de theaters de deuren sluiten. Dat gold ook voor Zeelandtheaters, dat het Scheldetheater in Terneuzen, Schouwburg Middelburg en De Mythe in Goes onder zijn hoede heeft. In totaal werden daar 63 voorstellingen geannuleerd.

Inmiddels is voor bijna twee derde van de voorstellingen een nieuwe datum gevonden in het komende theaterseizoen. Wie kaarten heeft voor Kasper van der Laan (Middelburg), Herman van Veen (Terneuzen), Rundfunk (Goes) of Kommil Foo (Middelburg) moet zelfs geduld hebben tot het seizoen 2021/2022.

Bij elkaar 14 voorstellingen zijn definitief geschrapt. Het gaat onder meer om de 3JS (Middelburg), de musical Vietnam (Goes), Scapino Ballet (Terneuzen), de musical Kinky Boots (Terneuzen) en Dana Winner (Terneuzen).

Twee voorstellingen per avond

Vanwege de coronaregels spelen voorstellingen die verplaatst zijn naar komend najaar mogelijk twee per dag of avond. Dat geldt bijvoorbeeld voor het jubileumconcert van Van Dik Hout in Middelburg, dat is verzet naar 22 oktober.