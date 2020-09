Zeelandtheaters en commerciële Zeeuwse zender JenZ gaan samenwerken in Studio A58

Column Wendy Wagenmakers En zo verandert Zeeland langzaam in één groot Center Parcs

8 september Verstijfd stonden ze in de deuropening. De slierten van het kraalgordijn rolden een voor een terug in de oorspronkelijke vorm, de geur van gebakken bacon ebde langzaam weg. Hij keek naar haar. Hoe ze vooruit staarde, hoe haar oogleden trilden. Hij snoof. ,,Ik ben zó kwaad. Dat we hier na al die jaren weg moeten. Toedeledokie en dat was het dan.”