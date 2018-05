'Zeelands' toetsenbord op je telefoon

Avond4daagse in Zeeland in teken van opruimen zwerfafval

18:56 VLISSINGEN - In verschillende plaatsen in Zeeland staat de Avond4daagse dit jaar in het teken van het opruimen van zwerfafval. Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Supporter van Schoon trekken dit jaar voor het eerst samen op om van dit wandelfeestje ook een schoon feestje te maken.