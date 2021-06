Zeelandcare verliest zaak tegen Terneuzen over aanbesteding

Krijgt IJzendijke een nieuwe bijnaam? Niet prins Maurits, maar Farnese stichtte de vesting

15 juni IJZENDIJKE - Zonder Alexander Farnese, geen IJzendijke. Zo simpel is het. En dat mag best wat bekender zijn. Museum Het Bolwerk heeft daarom een wisseltentoonstelling ingericht over de Italiaan die zou veranderen van held in schlemiel.