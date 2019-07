Zeelandcare sluit tijdperk af en gaat onder andere naam verder

Oproep: vertel ons het verhaal van uw wereldoor­log

30 juli VLISSINGEN - De oorlog bracht dood, onderdrukking, verwoesting. Maar ongetwijfeld ook avontuur, moed, vriendschappen voor het leven. Wij zijn op zoek naar de verhalen van mensen die de bezettingsjaren 1940-1944 in Zeeland hebben meegemaakt. In aanloop naar de 75ste herdenking van de bevrijding, die zaterdag 31 augustus in Terneuzen begint, publiceren we ervaringen van ooggetuigen in de krant en op de website.