Zeeland zorgt slecht voor zijn rijksmonumenten: 58 miljoen nodig voor restauratie

Molens zijn er het slechtst aan toe. Meer dan een derde moet worden gerestaureerd. Ook veel agrarische gebouwen, verdedigingswerken, militaire gebouwen en weg- en waterbouwkundige werken zijn er beroerd aan toe. Zeeland is hekkensluiter in Nederland, waar in totaal ruim 15 procent van de niet-woonhuis monumenten in matige of slechte staat verkeert. Dat blijkt uit de Erfgoedmonitor Zeeland.

Het kan nog verslechteren

In vier jaar tijd is er weinig gebeurd, want ook bij de vorige Erfgoedmonitor bleek dat een kwart van de Zeeuwse monumenten niet in orde was. En de situatie kan nog verslechteren. Leegstand is een belangrijke oorzaak van verval. Fenicks BV, het bedrijf dat in opdracht van de provincie de monitor samenstelt, verwacht dat steeds meer boeren gaan stoppen met hun bedrijf, zodat er geen bestemming meer is voor hun monumentale schuren en erven. Ook komen er nog meer kerken leeg te staan.