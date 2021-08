Zeeland zoekt plek voor gevluchte Afghanen

Gemeenten kunnen op twee manieren helpen. In de eerste plaats met het bieden van noodopvang. Daarnaast wachten in de de azc’s in Nederland vele duizenden mensen op eigen woonruimte in een stad of dorp. Dit zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze vergunning- of statushouders zouden niet langer in een azc zouden hoeven te blijven. Als zij een woning krijgen, komt ruimte vrij in de azc’s. Commissaris Polman wil van de gemeenten horen wat zij kunnen doen.