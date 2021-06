Zeeland ziet geen heil in toegangstesten: ‘Een stok in je neus om uit eten te mogen? Dat gaat ‘m niet worden’

Ria stopt met ijsjes scheppen in Dreischor: ‘De lol is er nu wel van af’

10 juni DREISCHOR - Ze begon in 2015 voor de lol. ,,En de lol is er nu wel af", zegt Ria de Ruiter. Daarom heeft ze deze week de knoop doorgehakt: ze stopt met ijsverkoop vanuit haar kraam aan de Stoofweg in Dreischor. Over de reden kan ze kort zijn: haar gezondheid.