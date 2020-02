Zeeland zet zich schrap voor eerste storm van 2020

Waterschap Scheldestromen houdt de komende dagen de waterstanden nauwlettend in de gaten. Bij storm, al dan niet in combinatie met springtij, kan het nodig zijn om de dijken te bewaken. Maandag staat een actieteam paraat. Volgens de laatste voorspelling wordt die dag een waterstand van + NAP 3,71 meter bij Vlissingen verwacht. Op basis van meldingen en waarschuwingen bepaalt het waterschap of er dijkbewaking ingesteld moet worden en welke fase.

Het is slim om je auto vandaag tijdens een storm uit de buurt van bomen te parkeren. Het liefst ook uit de buurt van daken waar dakpannen vanaf kunnen vliegen. Tijdens de laatste storm die Nederland teisterde was er voor miljoenen schade.

Bewustzijn

Ciara is de eerste storm in Nederland die een naam krijgt. Dit doet het KNMI om zo het bewustzijn bij het publiek te verhogen. Een naam zou mensen alerter maken en sneller tot actie aanzetten, zo blijkt ook uit Brits onderzoek.

Ook het is handiger communiceren wanneer een storm een naam heeft. Zo weet iedereen aan de hand van de naam dat het over dezelfde storm gaat. In Engeland en Ierland kan het publiek suggesties voor namen insturen, in Nederland wordt het publiek in de toekomst mogelijk ook bij de naamgeving betrokken.