Zeeland zet in op walstroom om havens schoner te maken

column Jan Vantoortelboom Ik draaide de sleutel om... en Barrel Bob bleef zo stil als een muis

18 juli We gaan een weekje kamperen in Zuid-Frankrijk. Tenminste, dat is de bedoeling. Als Keizerin Corona het goed vindt en haar achter de feiten aansjokkend immer kiftend gevolg, dat steeds maar weer op haar sleep probeert te stappen om haar pas te vertragen, in hun vrije tijd niet te veel met rode of donkerrode potloodjes gaat kleuren.