Zeeland wordt zenuwachtig: ‘kabinet, bevestig dat marinierskazerne er komt’

Ze zijn er kennelijk niet gerust op dat waar rook is geen vuur is en hebben daarom een brief naar de staatssecretaris gestuurd: ,,Gelet op de nauwe contacten en het goede overleg dat wij in de afgelopen jaren steeds met u hebben gehad, kunnen wij ons niet voorstellen dat daadwerkelijk een voorstel van die strekking (mariniers niet naar Vlissingen, red) in voorbereiding is. Wij gaan er vanuit dat u nog steeds achter de afspraken met ons staat en verzoeken u dan ook om per ommegaande, uiterlijk deze week, te bevestigen dat verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat. Vanwege het zeer grote belang van dit dossier voor Zeeland zenden wij een afschrift van deze brief aan de voorzitter van de ministersraad, de heer Rutte.”