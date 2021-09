Zeeland wordt steeds kleurrijker dankzij muurkunst: ‘Ze zorgen voor vrolijkheid in de buurt’

Houdt een hek van een meter hoog vossen tegen? Ja, zegt het Zeeuwse Landschap

8:01 VLAKE - Slecht nieuws voor de vele vossen die zich schuilhouden in burchten op de spoordijk langs de Vlaakse Moer. Voortaan kunnen ze zich alleen nog maar verlekkeren aan het vogelrijke weidegebied voor hun neus. Wat tot voor kort een gedekte tafel was, is straks een onneembare vesting. Het geheim? Een twee kilometer lang hek. Ook al is het maar een meter hoog, het Zeeuwse Landschap is er van overtuigd dat het werkt.