Zeeland wordt drugsprovincie nummer 1

25 gezinnen gaan in Seroosker­ke een keuken, tuin en werkruimte delen: 'Er zijn soms best pittige discussies'

19:51 SEROOSKERKE - Voorjaar 2022 krijgt Nadia Berkelder de sleutel van een van de 25 woningen van De Woongaard in Serooskerke. ,,Zo verwacht ik.” De Rotterdamse (51) verhuist dan samen met haar partner Arie naar deze woonwerkgemeenschap aan de rand van dat dorp. Ze heeft er veel zin in. ,,Wij ontdekken hier in Rotterdam dat we het leuk vinden om veel contact te hebben met buren en met andere mensen in de wijk. Daar in Serooskerke kan dat zeker.”