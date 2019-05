Zeeland wil zelfrijdende truck op openbare weg testen

Drie kopschop­pers trappen Martijn uit Sint-Annaland bewuste­loos na afloop Trekker­trek

12 mei SINT-ANNALAND - De schrik zit er nog goed in bij Martijn Bevelander. De 29-jarige inwoner van Sint-Annaland werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door drie mannen bewusteloos geschopt en geslagen na afloop van de Trekkertrek in Oud-Vossemeer. ,,Het scheelde een haartje of ik was er niet meer geweest, ze mogen hier niet mee wegkomen.”