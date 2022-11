Zeeland wil tot het gaatje gaan om PFAS-lozingen te stoppen

Bouw van appartemen­ten in Axelse Passage en bij Garage Kerckhaert in Terneuzen stap dichterbij

De bouw van appartementen in het verpauperde winkelcomplex De Passage in Axel én op de plek van Garage Kerckhaert in Terneuzen is een stap dichterbij. Tenminste, als de gemeenteraad er over een paar weken een klap op geeft.

