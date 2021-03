Zeeland wil toeristen weer toelaten tijdens lockdown: ‘We zijn klaar om maatwerk te leveren’

,,Zeeland wil graag de rol van fieldlab toerisme op zich nemen”, antwoordde Lonink op een vraag van Stephan van Belzen (VVD). Die laatste sloeg aan op de opmerking van de VRZ-voorzitter over aanstaande proeven in het land. Zo zou er met minister Grapperhaus worden gesproken over een test met een festival voor duizenden mensen en over een proef met vijf café’s in Utrecht. ,,Zou Zeeland daar ook een rol in kunnen spelen?”, Wilde Van Belzen weten.

Maatwerk leveren

Lonink vertelde dat er een brief is uitgegaan aan het kabinet waarin wordt verzocht om gelijksoortige proeven met toerisme in Zeeland. Volgens Lonink is Zeeland er helemaal klaar voor om daarin maatwerk te leveren. In de donderdag verstuurde brief worden ook voorbeelden aangedragen van wat er mogelijk zou zijn op dat gebied. De brief is ondertekend door Commissaris van de Koning Han Polman.