Zeeland wil proeftuin voor groene waterstof worden

Straks 10.000 laadpalen in Zeeland. ‘Over vijf jaar is één op de tien auto's in Zeeland elektrisch’

16:17 MIDDELBURG - Over tien jaar moeten er in Zeeland tienduizend laadpalen staan om alle elektrische auto's te kunnen opladen. Dat concludeert een onderzoeksbureau. Ter vergelijking: in de provincie staan nu nog maar 500 laadpalen, waarvan 150 openbaar.