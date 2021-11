Zeeland wil nu echt aan de slag met slavernijverleden: ‘Maar we moeten ook kijken naar het nu’

Video Saxofonist Ruben (12) speelt Miles Davis voor landelijk concours: ‘Jazz is leuk en soms ook moeilijk’

KAPELLE - Twaalf jaar is ‘ie, en hij speelt al een nummer van Miles Davis op zijn altsaxofoon. Ruben Oele uit Kapelle is gek van jazzmuziek. ,,Ik vind de melodieën leuk, en ik houd van improviseren.” Hij is één van de jongste deelnemers van het Prinses Christina Jazzconcours. Woensdag hoort Ruben of hij in de finale zit.

31 oktober