Zeeland wil 160 langdurig werklozen klaarstomen voor een baan

GOES - Zo’n 160 Zeeuwse langdurig werklozen moeten de komende twee jaar worden klaargestoomd voor een baan. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben overheden en werkgevers in Zeeland een gezamenlijk actieplan gemaakt. Ze hopen op 2 miljoen euro aan rijksgeld om het plan uit te kunnen voeren.

Zeeland kent een ultralage werkloosheid van 2,1 procent. De arbeidsmarkt is daardoor een piepkleine vijver geworden waarin werkgevers kunnen vissen. Volgens prognoses komt het bedrijfsleven tot 2022 zo'n 6000 arbeidskrachten tekort. Momenteel zijn door economische groei veel vacatures al lastig in te vullen, met name in de horeca, de schoonmaak en procesindustrie, maar ook in bouw en de zorg. Als bedrijven niet aan personeel kunnen komen, remt dat de economische groei van de BV Zeeland.

Noodzaak

Een nieuw Zeeuws actieplan is dan ook dringende noodzaak. Zeeuwse overheden, uitkeringsinstantie UWV, het team van de Arbeidsmarktregio Zeeland en werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland gaan daarom nog nauwer samenwerken. Ze dienen 15 juli bij staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een actieplan voor de komende twee jaar in. Ze hopen na de zomer te horen of Van Ark de benodigde 2 miljoen euro voor de jaren 2020 en 2021 op tafel legt.

Ouderen

Het actieplan richt zich vooral op werklozen die al tijden niet aan de bak komen. Bij de UWV staan 13.508 werkzoekenden zonder dienstverband en 5.903 werkzoekenden met een dienstverband geregistreerd. Ze hebben WW, bijstand en een Wajong-, WGA- of WAO-uitkering. Van de mensen in de bijstand en de WW is 44 procent ouder dan 50 jaar. Het probleem is dat 45 procent geen startkwalificatie (mbo-2, havo of vwo) bezit.

Quote Het gaat om mensen met een flinke afstand tot de arbeids­markt André van der Reest, Voorzitter Zeeuwse Werkkamer

Doel is 160 mensen uit de kaartenbakken van de UWV en gemeenten aan de slag te helpen, onder wie zeker ook mensen met een arbeidsbeperking. ,,Het gaat om mensen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt. We willen 640 kandidaten in beeld brengen. Daarvan gaan we er 320 arbeidsfit maken en bemiddelen. Uiteindelijk doel is 160 mensen met een uitkering een baan te bezorgen”, zeggen voorzitter André van der Reest van De Zeeuwse Werkkamer en Minouche den Doelder, vertegenwoordiger van de werkgevers. De twee zetten gisteren hun handtekening onder het actieplan. Van belang is dat mensen die een baan hebben gekregen, worden begeleid en eventueel verder geschoold om vroegtijdige uitval te voorkomen.

Kansen